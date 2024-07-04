Токаев указал на необходимость синегрии проектов "Один пояс, один путь", ТММТ и трансъевразийских коридоров

Укрепление взаимоотношений в сфере транспорта является одним из приоритетных направлений Шанханской организации сотрудничества (ШОС).

Укрепление взаимоотношений в сфере транспорта является одним из приоритетных направлений Шанханской организации сотрудничества (ШОС).

Как передает Report со ссылкой на Казинформ, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, выступая на саммите стран ШОС в Астане.

“Третье направление сотрудничества [в рамках ШОС] – укрепление транспортной связанности путем создания эффективных коридоров и надежных цепочек поставок. Мы придаем исключительное значение дальнейшей синергии китайского мегапроекта "Один пояс, один путь", Транскаспийского международного транспортного маршрута и трансъевразийских коридоров по направлению "Север – Юг", включая вектор “Центральная Азия – Южная Азия””, - сказал К.Токаев.

Он добавил, что для реализации этих планов следует принять практические меры по созданию партнерской сети стратегических портов и логистических центров в рамках ШОС.

В числе приоритетных направлений сотрудничества президент Казахстана также обозначил расширение торгово-экономических связей.

"В мировой экономике набирают обороты неблагоприятные тенденции. По данным Всемирного банка, темпы роста глобальной экономики в этом году замедлятся. Очевидно, что мировая экономика нуждается в новых точках роста и совершенно иной парадигме развития. Поэтому важными задачами Шанхайской организации, на наш взгляд, являются расширение торгово-экономической кооперации, создание условий для свободного передвижения капитала и технологий, борьба с климатическими вызовами", - сказал он.