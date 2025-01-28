Токаев: Трансказахстанский железнодорожный коридор станет ключевым звеном ТМТМ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал ускорить развитие Трансказахстанского железнодорожного коридора для дальнейшего развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал ускорить развитие Трансказахстанского железнодорожного коридора для дальнейшего развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Как сообщает Report, с таким заявлением казахстанский лидер выступил во вторник на расширенном заседании правительства.

По его словам, транзитный потенциал – огромное преимущество Казахстана в международной конкуренции и его следует полностью и эффективно использовать.

"Необходимо ускорить развитие Трансказахстанского железнодорожного коридора, который станет ключевым звеном Транскаспийского маршрута. Часть важных проектов в этом направлении реализуется, но нужно работать дальше, на перспективу", - отметил глава Казахстана.

Токаев также подчеркнул важность своевременной реализации проектов по цифровизации железнодорожных перевозок. "Следует сосредоточиться на развитии мультимодальных транспортных узлов, которые позволяют интегрировать перевозки всеми видами транспорта. Нынешний и следующий годы должны стать прорывными в работе в этом направлении", - добавил он.