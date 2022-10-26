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Токаев: ТМТМ сыграет важную роль в увеличении экспортных возможностей Казахстана

Токаев: ТМТМ сыграет важную роль в увеличении экспортных возможностей Казахстана Казахстан намерен диверсифицировать коридоры для экспорта углеводородного сырья по мере роста добычи нефти.
Инфраструктура
26 октября 2022 г. 11:02
Токаев: ТМТМ сыграет важную роль в увеличении экспортных возможностей Казахстана

Казахстан намерен диверсифицировать коридоры для экспорта углеводородного сырья по мере роста добычи нефти.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления в республиканском общественном штабе в качестве кандидата в президенты.

По его словам, в деле увеличения транзитных и экспортных возможностей республики важная роль отводится Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ).

"Мы сделаем Транскаспийский международный транспортный маршрут основным связующим звеном, который будет способствовать более полной реализации наших транзитных и экспортных возможностей. Мы усилим морские порты и флот, создадим на Каспийском море контейнерный хаб", - пояснил он.

Кроме того, президент рассказал о планах запустить сеть приграничных торгово-экономических центров с Россией, Китаем, странами Центральной Азией, а также отремонтировать 11 тыс. километров железных дорог.

Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 20 ноября. В качестве кандидатов зарегистрированы шесть человек, включая действующего главу государства.

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Версия на английском языке Tokayev: TITR to play important role in increasing Kazakhstan’s export opportunities

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