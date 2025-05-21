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Токаев: Стратегическая задача ОТГ - сделать Средний коридор транспортным мостом между Востоком и Западом

Токаев: Стратегическая задача ОТГ - сделать Средний коридор транспортным мостом между Востоком и Западом Токаев: Превращение ТМТМ в транспортный мост между Востоком и Западом - стратегическая задача ОТГ
Инфраструктура
21 мая 2025 г. 15:28
Токаев: Стратегическая задача ОТГ - сделать Средний коридор транспортным мостом между Востоком и Западом
Касым-Жомарт Токаев

Стратегической задачей Организации тюркских государств (ОТГ) является преобразование Среднего коридора в транспортный мост между Востоком и Западом.

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на неформальном заседании Совета глав государств ОТГ в среду в Будапеште.

Он напомнил о ситуации в глобальной торговле, которая претерпевает серьезную трансформацию в связи с изменением тарифной политики.

По его мнению, такого рода обстоятельства порождают как вызовы, так и новые возможности, и предложил для преодоления трудностей объединить усилия в таких ключевых секторах, как промышленность, транспорт и логистика, сельское хозяйство и цифровизация.

Казахстанский президент также призвал входящие в ОТГ страны к совместной реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе по направлению "Север - Юг", что позволит существенно укрепить позиции тюркского региона как ключевого транзитного хаба.

Что касается цифровизации, то по его словам Казахстан уже принял меры по упрощению процедур на границах с Кыргызстаном и Узбекистаном, упрощению транзита и модернизации логистической инфраструктуры, включая открытие третьего железнодорожного пункта пропуска на границе с Китаем.

Токаев в своем выступлении коснулся необходимости строгого следования документам и правилам, принятым в рамках ОТГ.

"Нормы, установленные во всех договоренностях, касающиеся как процедурных аспектов, так и политических или экономических вопросов, необходимо уважать и неукоснительно исполнять", – подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Tokayev: TDT-nin strateji məqsədi Orta Dəhlizi Şərq və Qərb arasında nəqliyyat körpüsünə çevirməkdir
Версия на английском языке Tokayev: Strategic task of OTS is to make Middle Corridor transport bridge between East, West

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