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Токаев: Средний коридор способен значительно укрепить взаимодействие между Востоком и Западом

Токаев: Средний коридор способен значительно укрепить взаимодействие между Востоком и Западом Казахстанская сторона готова выступить в качестве регионального продовольственного центра.
Инфраструктура
20 сентября 2023 г. 01:44
Токаев: Средний коридор способен значительно укрепить взаимодействие между Востоком и Западом

Казахстанская сторона готова выступить в качестве регионального продовольственного центра.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на общеполитических дебатах в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Нам необходимо подумать об улучшении глобальной системы продовольственной безопасности. Почти 10% населения мира сталкивались с голодом в прошлом году. Необходимо наращивать добровольный обмен информацией о продовольствии, в том числе об объемах производства, экспорта и импорта продовольственных товаров. Казахстан готов выступить в качестве регионального продовольственного хаба", - сказал он.

По его словам, у республики есть все необходимые для этого ресурсы, инфраструктура и логистика. "Казахстан уже является надежным связующим звеном для почти 80% сухопутных транзитных перевозок между Азией и Европой", - отметил Токаев.

В связи с этим глава государства обратил внимание, что Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) способен значительно укрепить взаимодействие между Востоком и Западом. "Этот маршрут может увеличить темпы торговли между критическими важными рынками, сократив почти вдвое время, которое необходимо для транспортировки товаров по морскому пути", - подчеркнул президент Казахстана.

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