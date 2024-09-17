Токаев: Рассчитываем на содействие ФРГ в вопросе интеграции ТМТМ с европейской TEN-T

Широкие инвестиционные перспективы открывает дальнейшее развитие Среднего коридора. В этой связи Казахстан рассчитывает на содействие Германии в вопросе интеграции Транскаспийского транспортного маршрута (ТМТМ) в Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T

Широкие инвестиционные перспективы открывает дальнейшее развитие Среднего коридора. В этой связи Казахстан рассчитывает на содействие Германии в вопросе интеграции Транскаспийского транспортного маршрута (ТМТМ) в Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T).

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи лидеров Центральной Азии и Германии в Астане.

"Широкие инвестиционные перспективы открывает дальнейшее развитие Среднего коридора, в том числе в части модернизации и цифровизации портов Каспийского моря, строительства грузовых терминалов. Актуальной задачей остается дальнейшая интеграция транспортно-логистических систем Центральной Азии и Европы", - сказал он.

Он отметил, что Казахстан приветствует решение европейских партнеров о выделении 10 млрд евро в рамках программы Global Gateway для развития Среднего коридора.

Отметим, что ТМТМ, известный также как Средний коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Частью коридора является железная дорога Баку-Тбилиси-Карс.

TEN-T предназначена для соединения Европы с запада на восток и с севера на юг сеть автодорог, железных дорог, аэропортов и водных инфраструктур.