Токаев предложил развивать коридор "Север-Юг" в сопряжении с Транскаспийским маршрутом

Транспортный коридор "Север-Юг" необходимо развивать в сопряжении с Транскаспийским маршрутом, понимание этого уже созрело.

Транспортный коридор "Север-Юг" необходимо развивать в сопряжении с Транскаспийским маршрутом, понимание этого уже созрело.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Высшего евразийского экономического совета.

"Уверен, что наш экономический союз в конечном счете станет связующим звеном между Европой и Азией, глобальным Югом и Севером. Мы приветствуем намерение Российской Федерации по формированию коридоров в направлении Китая, Индии, Пакистана, Ирана, государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Считаю, что созрело понимание необходимости развития транспортного коридора "Север-Юг" в сопряжении с Транскаспийским маршрутом", - сказал он.

По словам Токаева, Казахстан в этой связи будет выступать надежным логистическим хабом Евразийского экономического союза и задействует все свои возможности и ресурсы.

Также Токаев предложил запустить скоростные грузовые поезда в рамках коридора "Север-Юг".