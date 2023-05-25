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Токаев предложил развивать коридор "Север-Юг" в сопряжении с Транскаспийским маршрутом

Токаев предложил развивать коридор "Север-Юг" в сопряжении с Транскаспийским маршрутом Транспортный коридор "Север-Юг" необходимо развивать в сопряжении с Транскаспийским маршрутом, понимание этого уже созрело.
Инфраструктура
25 мая 2023 г. 17:01
Токаев предложил развивать коридор Север-Юг в сопряжении с Транскаспийским маршрутом

Транспортный коридор "Север-Юг" необходимо развивать в сопряжении с Транскаспийским маршрутом, понимание этого уже созрело.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Высшего евразийского экономического совета.

"Уверен, что наш экономический союз в конечном счете станет связующим звеном между Европой и Азией, глобальным Югом и Севером. Мы приветствуем намерение Российской Федерации по формированию коридоров в направлении Китая, Индии, Пакистана, Ирана, государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Считаю, что созрело понимание необходимости развития транспортного коридора "Север-Юг" в сопряжении с Транскаспийским маршрутом", - сказал он.

По словам Токаева, Казахстан в этой связи будет выступать надежным логистическим хабом Евразийского экономического союза и задействует все свои возможности и ресурсы.

Также Токаев предложил запустить скоростные грузовые поезда в рамках коридора "Север-Юг".

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Версия на английском языке Tokayev suggests launching high-speed cargo trains within North-South corridor
Версия на азербайджанском языке Tokayev “Şimal-Cənub” dəhlizi çərçivəsində yüksək sürətli qatarların işə salınmasını təklif edib

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