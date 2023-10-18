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Токаев предложил Китаю создать партнерскую сеть крупных стратегических портов

Токаев предложил Китаю создать партнерскую сеть крупных стратегических портов Казахстан предлагает Китаю выстроить партнерскую сеть крупных стратегических портов, логистических центров и почтовых хабов.
Инфраструктура
18 октября 2023 г. 09:41
Токаев предложил Китаю создать партнерскую сеть крупных стратегических портов

Казахстан предлагает Китаю выстроить партнерскую сеть крупных стратегических портов, логистических центров и почтовых хабов.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на открытии Третьего форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" в Пекине.

"Для более эффективной координации наших усилий предлагаю создать Партнерскую сеть крупных стратегических портов, логистических центров и почтовых хабов. Мы также заинтересованы в налаживании совместного производства транспортных судов и контейнеров. Казахстан готов стать надежным воздушным мостом и удобной гаванью для ведущих авиакомпаний мира, обеспечивая устойчивый трафик пассажиров и грузов", - сказал президент.

Форум проходит в Пекине 17-18 октября, в нем принимают участие свыше 4 тыс. человек из более чем 140 стран и 30 международных организаций.

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Версия на английском языке Karabakhstan suggests creating partner network of large strategic ports with China

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