Токаев предложил Китаю создать партнерскую сеть крупных стратегических портов

Казахстан предлагает Китаю выстроить партнерскую сеть крупных стратегических портов, логистических центров и почтовых хабов.

Казахстан предлагает Китаю выстроить партнерскую сеть крупных стратегических портов, логистических центров и почтовых хабов.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на открытии Третьего форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" в Пекине.

"Для более эффективной координации наших усилий предлагаю создать Партнерскую сеть крупных стратегических портов, логистических центров и почтовых хабов. Мы также заинтересованы в налаживании совместного производства транспортных судов и контейнеров. Казахстан готов стать надежным воздушным мостом и удобной гаванью для ведущих авиакомпаний мира, обеспечивая устойчивый трафик пассажиров и грузов", - сказал президент.

Форум проходит в Пекине 17-18 октября, в нем принимают участие свыше 4 тыс. человек из более чем 140 стран и 30 международных организаций.