Токаев: Перевозки по Транскаспийскому маршруту можно увеличить в пять раз

В среднесрочной перспективе объемы перевозок по Транскаспийскому маршруту можно будет увеличить в пять раз.

В среднесрочной перспективе объемы перевозок по Транскаспийскому маршруту можно будет увеличить в пять раз.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Важную роль в укреплении нашего транзитного потенциала призван сыграть Транскаспийский маршрут. В среднесрочной перспективе объемы перевозок по данному коридору могут быть увеличены в пять раз. Для этого нужно объединить усилия со странами партнерами - Китаем, Азербайджаном, Грузией, Турцией", - сказал Токаев в послании народу Казахстана.

По его словам, предстоит построить новый "сухой порт" на переходе Бахты, ускорить строительство контейнерного хаба в Актау, расширить портовые мощности на Черном море вдоль Среднего коридора.

"Уже дан старт строительству казахстанских терминалов в китайском Сиане и грузинском порту Поти. Это реальные примеры сопряжения китайского мегапроекта "Пояс и путь" с нашими национальными инициативами. Реализация транспортного потенциала зависит от наших конструктивных и добрососедских отношений со всеми близлежащими странами без исключения, включая Россию, Китай, наших добрых соседей по Центральной и Южной Азии", - отметил президент Казахстана.