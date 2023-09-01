О нас

Токаев: Перевозки по Транскаспийскому маршруту можно увеличить в пять раз

Токаев: Перевозки по Транскаспийскому маршруту можно увеличить в пять раз В среднесрочной перспективе объемы перевозок по Транскаспийскому маршруту можно будет увеличить в пять раз.
Инфраструктура
1 сентября 2023 г. 10:37
Токаев: Перевозки по Транскаспийскому маршруту можно увеличить в пять раз

В среднесрочной перспективе объемы перевозок по Транскаспийскому маршруту можно будет увеличить в пять раз.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Важную роль в укреплении нашего транзитного потенциала призван сыграть Транскаспийский маршрут. В среднесрочной перспективе объемы перевозок по данному коридору могут быть увеличены в пять раз. Для этого нужно объединить усилия со странами партнерами - Китаем, Азербайджаном, Грузией, Турцией", - сказал Токаев в послании народу Казахстана.

По его словам, предстоит построить новый "сухой порт" на переходе Бахты, ускорить строительство контейнерного хаба в Актау, расширить портовые мощности на Черном море вдоль Среднего коридора.

"Уже дан старт строительству казахстанских терминалов в китайском Сиане и грузинском порту Поти. Это реальные примеры сопряжения китайского мегапроекта "Пояс и путь" с нашими национальными инициативами. Реализация транспортного потенциала зависит от наших конструктивных и добрососедских отношений со всеми близлежащими странами без исключения, включая Россию, Китай, наших добрых соседей по Центральной и Южной Азии", - отметил президент Казахстана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tokayev: “Transxəzər marşrutu üzrə yükdaşımalarını 5 dəfə artırmaq olar”
Версия на английском языке Tokayev: Transportation on Trans-Caspian route may grow 5 times

Самое читаемое

Литва и Польша продолжат поддерживать вступление Украины в НАТО
Литва и Польша продолжат поддерживать вступление Украины в НАТО
26 августа 2023 г. 10:41
Продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медработникам, борющимся с COVID-19
Продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медработникам, борющимся с COVID-19
26 августа 2023 г. 15:39
В рамках мероприятий День города Лачын показан спектакль Безумец Домрул
ФотоВ рамках мероприятий "День города Лачын" показан спектакль "Безумец Домрул"
27 августа 2023 г. 01:27
Применив гуманизм, Азербайджан прекратил уголовное преследование армянских футболистов, задержанных в Лачыне
Применив гуманизм, Азербайджан прекратил уголовное преследование армянских футболистов, задержанных в Лачыне
28 августа 2023 г. 22:04
ФИФА хочет добиться отстранения главы футбола Испании на 15 лет
ФИФА хочет добиться отстранения главы футбола Испании на 15 лет
29 августа 2023 г. 10:32
Глава МИД Великобритании обсудит ситуацию в Украине в ходе визита в Пекин
Глава МИД Великобритании обсудит ситуацию в Украине в ходе визита в Пекин
29 августа 2023 г. 14:36
ООН раскритиковала Францию за запрет ношения абайи в школах
ООН раскритиковала Францию за запрет ношения абайи в школах
29 августа 2023 г. 19:10
На проспекте Гара Гараева в Баку снижен скоростной режим
На проспекте Гара Гараева в Баку снижен скоростной режим
31 августа 2023 г. 12:46
В Лачынском районе сданы в эксплуатацию малые гидроэлектростанции Мишни и Алхаслы
В Лачынском районе сданы в эксплуатацию малые гидроэлектростанции "Мишни" и "Алхаслы"
25 августа 2023 г. 20:56
Найденные в поезде в Швейцарии 120 слитков золота передадут МККК
Найденные в поезде в Швейцарии 120 слитков золота передадут МККК
26 августа 2023 г. 15:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi