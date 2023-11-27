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Токаев обсудил с главой Abu Dhabi Ports Group развитие Транскаспийского коридора

Токаев обсудил с главой Abu Dhabi Ports Group развитие Транскаспийского коридора Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с управляющим директором Abu Dhabi Ports Group Мухаммедом Жумой аль-Шамиси.
Инфраструктура
27 ноября 2023 г. 11:22
Токаев обсудил с главой Abu Dhabi Ports Group развитие Транскаспийского коридора

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с управляющим директором Abu Dhabi Ports Group Мухаммедом Жумой аль-Шамиси.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила Акорда.

Токаев назвал развитие портов Актау и Курык стратегической целью Казахстана.

"Учитывая богатый опыт Abu Dhabi Ports Group в транспортно-логистической области, собеседники обсудили перспективы взаимовыгодной совместной работы в данной сфере", - говорится в сообщении.

Президент дал положительную оценку сотрудничеству между отечественной компанией "КазМунайГаз" и ADP по транспортировке казахстанской нефти по Среднему коридору (Транскаспийский маршрут) в Азербайджан.

Он также поделился планами по раскрытию потенциала маршрута "Север-Юг", соединяющего Евразию с Персидским заливом, Африкой и Индией. Токаев сказал, что в 2027 году пропускная способность маршрута должна увеличиться как минимум на 70% - с 9 до 15 млн тонн грузов.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan "Abu-Dabi Ports Group"la Transxəzər dəhlizinin inkişafını müzakirə edib
Версия на английском языке Tokayev discusses development of Trans-Caspian Corridor with Abu Dhabi Ports Group CEO

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