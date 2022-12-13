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Токаев обсудил перспективы развития ТМТМ с главой индийской компании Adani Group

Токаев обсудил перспективы развития ТМТМ с главой индийской компании Adani Group Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял главу индийской компании Adani Group Гаутама Адани.
Инфраструктура
13 декабря 2022 г. 12:02
Токаев обсудил перспективы развития ТМТМ с главой индийской компании Adani Group

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял главу индийской компании Adani Group Гаутама Адани.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, в ходе встречи рассмотрены перспективы реализации долгосрочных и стратегических инвестиционных проектов.

Токаев отметил, что Казахстан проводит работу над диверсификацией транспортных направлений и активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ).

Адани рассказал президенту о заинтересованности компании в установлении сотрудничества с казахстанской стороной и в других важнейших секторах экономики, таких как энергетика, нефтехимия и возобновляемые источники энергии.

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Версия на английском языке Tokayev mulls prospects for TITR development with India’s Adani Group

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