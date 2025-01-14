Токаев: Казахстан намерен развивать ТМТМ и коридор Север-Юг

В целях дальнейшего расширения коммуникационных возможностей Казахстан намерен развивать Транскаспийский международный транспортный маршрут и транспортный коридор Север-Юг, а также играть ключевую роль в инициативе "Пояс и путь".

В целях дальнейшего расширения коммуникационных возможностей Казахстан намерен развивать Транскаспийский международный транспортный маршрут и транспортный коридор Север-Юг, а также играть ключевую роль в инициативе "Пояс и путь".

Как передает Report со ссылкой на Акорда, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби".

"Мы нацелены на создание устойчивых цепочек поставок, которые не только укрепляют региональную взаимосвязанность, но и обеспечивают устойчивый экономический рост", - отметил он.

Токаев также отметил, что одним из главных вызовов региона Центральной Азии является глобальное потепление. Ускоряющееся потепление может угрожать экосистемам, условиям жизни и продовольственной безопасности, что требует срочных климатических адаптационных стратегий. Регион также сильно зависит от трансграничных рек.

"Поэтому нам крайне необходимо создать системы раннего предупреждения и улучшить управление водными и земельными ресурсами. Для этого мы должны инвестировать в водосберегающие технологии, модернизировать ирригационные системы, заключить эффективные соглашения об управлении водными ресурсами, а также использовать искусственный интеллект, спутниковый мониторинг и другие цифровые инструменты", - сказал он.