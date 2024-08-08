Токаев и Мирзиёев приняли участие в официальной церемонии прибытия контейнерного поезда

Президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев приняли участие в официальной церемонии прибытия контейнерного поезда по маршруту Китай-Казахстан-Узбекистан из Сианя в Ташкент.

Президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев приняли участие в официальной церемонии прибытия контейнерного поезда по маршруту Китай-Казахстан-Узбекистан из Сианя в Ташкент.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

Министры транспорта Казахстана и Узбекистана доложили о проводимой совместной работе по расширению транспортно-транзитных возможностей двух государств. В рамках достигнутых в апреле этого года договоренностей в Хиве об организации грузовых перевозок по маршруту Китай-Казахстан-Узбекистан и развитию Трансафганского направления была организована ускоренная доставка грузов. Контейнерный поезд преодолел путь протяженностью в 4 486 км за рекордные 5 суток.

Грузовой состав был отправлен из терминала в порту города Сианя через территорию Казахстана в Ташкент. Кратчайший срок перевозки груза обеспечен благодаря использованию терминальных возможностей Казахстана в Китае, а также последовательному взаимодействию железнодорожных администраций Казахстана и Узбекистана по расширению приграничной инфраструктуры.

В прошлом году объем перевозок грузов между странами составил свыше 31 млн тонн, увеличившись на 17,2% по сравнению с 2022 годом.