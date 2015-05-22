​Tines Capital Group намерена сотрудничать с Азербайджаном в железнодорожной сфере

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Польская компания Tines Capital Group S.A. намерена сотрудничать с ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Компания предлагает строительство в Азербайджане железнодорожных переездов типа LC-L.

Как сообщает Report, об этом заявил находящийся с визитом в Баку директор компании по восточным рынкам Влодзимеж Черлюнкаевич.

В.Черлюнкаевич отметил, что компания Tines Capital Group предлагает ЗАО "Азербайджанские железные дороги" разработку комплексной документации по строительству переездов, поставки конструкций железнодорожных плит, устройств сигнализации, централизации и блокировки.

Польская компания надеется на положительный ответ Азербайджана на свои предложения.