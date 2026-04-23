The Holland Times: Города Азербайджана - пример синтеза исторического наследия и устойчивого развития

Города Азербайджана органично сочетают богатое историческое наследие с современными принципами устойчивого развития.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье The Holland Times, посвященной предстоящей 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

В материале отмечается, что в стране древние традиции расселения естественным образом переплетаются с динамичной индустриальной модернизацией и формированием нового подхода к интеллектуальному и устойчивому городскому развитию.

В качестве примеров автор приводит Ичеришехер, Девичью башню, Гобустан и Дворец Ширваншахов, а также современные архитектурные символы Баку - Центр Гейдара Алиева и Flame Towers. Отдельное внимание уделяется проектам нового поколения за пределами столицы, включая "Умную деревню" в Агалы (Зангилан), международные аэропорты в Физули, Зангилане и Лачыне, а также другие современные градостроительные инициативы по всей стране.

The Holland Times подчеркивает, что WUF13 станет площадкой для обсуждения таких ключевых тем, как устойчивость, жилищное строительство и устойчивый рост - проблем, которые все чаще затрагивают различные регионы, включая Европу, в частности Нидерланды.

"Поскольку WUF13 объединяет ведущих специалистов в области градостроительства со всего мира, опыт Азербайджана открывает важные точки соприкосновения с такими странами, как Нидерланды. Обе страны активно работают над решением проблем пространственных ограничений, адаптации к изменению климата и растущего спроса на жилье посредством инноваций и передовых подходов к планированию. В то время как Нидерланды известны своим опытом в управлении водными ресурсами и компактном городском планировании, Азербайджан демонстрирует взаимодополняющую модель развития, характеризующуюся быстрыми преобразованиями, масштабной регенерацией территорий и экспериментальными проектами "умных городов". Вместе эти подходы способствуют формированию более широкого глобального диалога об устойчивых, инклюзивных и экологически безопасных городах", - отмечается в статье.

Кроме того, автор подчеркивает, что участие Нидерландов в WUF13 в составе официальной делегации, вместе с представителями городов, академического сообщества и частного сектора, могло бы стать важным шагом для укрепления сотрудничества и открытия новых возможностей взаимодействия в сфере городского планирования, инноваций и устойчивого развития.

Напомним, что WUF13 пройдет в Баку 17-22 мая 2026 года.