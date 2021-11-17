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Тестовый поезд из Азербайджана в Россию планируется запустить в ближайшее время

Тестовый поезд из Азербайджана в Россию планируется запустить в ближайшее время В ближайшее время планируется запустить тестовый поезд из Азербайджана в Россию
Инфраструктура
17 ноября 2021 г. 11:15
Тестовый поезд из Азербайджана в Россию планируется запустить в ближайшее время

В ближайшее время планируется запустить тестовый поезд из Азербайджана в Россию.

Как передает Report, об этом заявил генеральный директор АО "РЖД Логистика" Дмитрий Мурев в ходе мероприятия деловой миссии российских компаний в сфере развития городской инфраструктуры – "Умный город" в Баку.

Тестовый поезд поставит из Азербайджана в Россию сельскохозяйственную продукцию.

По прибытию в Россию, поезд заново загрузят и направят в Азербайджан.

Он отметил, что это станет еще одним шагом для расширения экономических отношений между Азербайджаном и Россией.

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