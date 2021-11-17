Тестовый поезд из Азербайджана в Россию планируется запустить в ближайшее время

В ближайшее время планируется запустить тестовый поезд из Азербайджана в Россию.
Как передает Report, об этом заявил генеральный директор АО "РЖД Логистика" Дмитрий Мурев в ходе мероприятия деловой миссии российских компаний в сфере развития городской инфраструктуры – "Умный город" в Баку.
Тестовый поезд поставит из Азербайджана в Россию сельскохозяйственную продукцию.
По прибытию в Россию, поезд заново загрузят и направят в Азербайджан.
Он отметил, что это станет еще одним шагом для расширения экономических отношений между Азербайджаном и Россией.