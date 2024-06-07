Тестирование беспилотного трамвая в Москве с пассажирами начнется до конца года

Тестовые поездки на беспилотном трамвае с пассажирами планируется начать в Москве до конца текущего года.

Тестовые поездки на беспилотном трамвае с пассажирами планируется начать в Москве до конца текущего года.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"По нашему плану к концу года, при выходе распоряжения правительства, которое позволит нам это сделать, оно должно быть этим летом, мы обязательно начнем тестирование уже с пассажирами", - сказал он.

23 мая мэр Москвы Сергей Собянин открыл Центр развития электротранспорта и беспилотных технологий и объявил о старте испытаний первого в России беспилотного трамвая. На следующем этапе система беспилотного вождения возьмет на себя функции управления и принятия решений, а водитель будет страховать действия трамвая.

Тестовые поездки с пассажирами начнутся по маршруту 10 от улицы Кулакова до станции метро "Щукинская". На третьем (финальном) этапе планируется обеспечить полностью беспилотное движение трамвая с пассажирами и без водителя за пультом.

Предполагается, что к 2027 году более 80% трамвайного подвижного состава в Москве будет оборудовано автоматизированной системой управления.