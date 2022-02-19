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Tesla отзовет 26 тыс. автомобилей с китайского рынка

Tesla отзовет 26 тыс. автомобилей с китайского рынка Производитель электрокаров Tesla принял решение отозвать с китайского рынка более 26 тыс машин по соображениям безопасности.
Инфраструктура
19 февраля 2022 г. 07:18
Tesla отзовет 26 тыс. автомобилей с китайского рынка

Производитель электрокаров Tesla принял решение отозвать с китайского рынка более 26 тыс машин по соображениям безопасности.

Как передает Report, об этом в пятницу сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Отзыв, инициированный шанхайским филиалом Tesla, касается 12 тыс электрокаров Tesla Model 3 и 14 тыс электрокаров Model Y, произведенных в Китае в период с 28 декабря 2020 года по 15 января 2022 года, говорится в заявлении регулятора.

В Tesla уточнили, что эти электромобили имеют дефект теплового насоса, который может создать потенциально опасную ситуацию во время эксплуатации транспортного средства.

Компания пообещала бесплатно исправить неполадки на бракованных автомобилях.

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Версия на азербайджанском языке "Tesla" Çindən 26 min avtomobilini geri çağıracaq

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