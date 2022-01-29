Территория промпарка "Экономическая зона долины Араз" полностью очищена от мин

Территория расположенного в Джебраильском районе и охватывающего 200 гектаров промышленного парка "Экономическая зона долины Араз" полностью очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Территория расположенного в Джебраильском районе и охватывающего 200 гектаров промышленного парка "Экономическая зона долины Араз" полностью очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики Азербайджана.

По информации, уже готов концептуальный план (генплан) промышленного парка, и в ближайшие дни на 1,5-гектарном участке парка планируется начать работы по закладке городка. В настоящее время идут работы по выравниванию и уплотнению территории, где будет создан мобилизационный городок.