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Территория промпарка "Экономическая зона долины Араз" полностью очищена от мин

Территория промпарка "Экономическая зона долины Араз" полностью очищена от мин Территория расположенного в Джебраильском районе и охватывающего 200 гектаров промышленного парка "Экономическая зона долины Араз" полностью очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Инфраструктура
29 января 2022 г. 16:10
Территория промпарка Экономическая зона долины Араз полностью очищена от мин

Территория расположенного в Джебраильском районе и охватывающего 200 гектаров промышленного парка "Экономическая зона долины Араз" полностью очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики Азербайджана.

По информации, уже готов концептуальный план (генплан) промышленного парка, и в ближайшие дни на 1,5-гектарном участке парка планируется начать работы по закладке городка. В настоящее время идут работы по выравниванию и уплотнению территории, где будет создан мобилизационный городок.

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Версия на азербайджанском языке “Araz Vadisi İqtisadi Zonası” Sənaye Parkının ərazisi minalardan tam təmizlənib

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