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Территория Бакинского порта может быть расширена

Территория Бакинского порта может быть расширена Бакинский порт в поселке Алят Гарадагского района использует треть существующего потенциала.
Инфраструктура
6 апреля 2021 г. 18:14
Территория Бакинского порта может быть расширена

Бакинский порт в поселке Алят Гарадагского района использует треть существующего потенциала.

Как сообщает Report, об этом рассказал начальник департамента ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Худаяр Гасанли.

Тем не менее, по его словам, показатель использования потенциала по перевалке контейнеров в порту близок к 50%.

“Согласно международному критерию, территория портов расширяется, когда используется более 70% их потенциала. В соответствии с этим Бакинский порт примет решение”, - сказал он.

Кроме того, Х.Гасанли отметил, что развитие порта Баку будет проходить в 2 этапа. “В 2019 году был завершен первый этап, и в настоящее время грузоперевалка порта составляет 15 млн тонн, а грузоперевалка контейнеров - до 100 000 TEU. С завершением второго этапа строительства портового комплекса общая грузоперевалка порта возрастет до 25 млн тонн, а грузоперевалка контейнеров - до 500 000 TEU".

Строительство комплекса Бакинского международного морского торгового порта началось в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева, подписанным в 2007 году. В ноябре 2010 года был заложен фундамент портового комплекса. В сентябре 2014 года был сдан в эксплуатацию один из портовых объектов – паромный терминал, состоящий из двух мостов, а в январе 2018 года - терминал Ro-Ro, состоящий из двух мостов. Порт занимает территорию в 117 гектаров и имеет 12 причалов.

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Версия на азербайджанском языке Bakı Limanının ərazisi genişləndirilə bilər

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