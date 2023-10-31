Территория Алятской СЭЗ расширена почти на 24 гектара

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по обеспечению деятельности Свободной экономической зоны Алят".
Как сообщает Report, глава государства постановил на основании части 3 Указа президента Азербайджана "О создании и организации деятельности Свободной экономической зоны Алят" от 22 мая 2020 года номер 1032, часть относящегося к государственному имуществу участка земли площадью 23,74 гектара, расположенного на административной территории Гарадагского района города Баку и указанного в приложенном к распоряжению плане землеустройства участка земли, определенного в качестве территории Свободной экономической зоны Алят, передать уполномоченной структуре Свободной экономической зоны Алят с правом единовременного, безвозмездного и постоянного пользования.
Министерству экономики Азербайджана, уполномоченной структуре Свободной экономической зоны Алят и Закрытому акционерному обществу "Бакинский международный морской торговый порт" поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.