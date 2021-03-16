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Терминал Ro-Ro Бакинского порта передан в управление частной компании

Терминал Ro-Ro Бакинского порта передан в управление частной компании "Мы хотим, чтобы каждый терминал порта управлялся компаниями, работающими в данной области"
Инфраструктура
16 марта 2021 г. 16:45
Терминал Ro-Ro Бакинского порта передан в управление частной компании

"В настоящее время Бакинский порт полностью принадлежит государству, а все терминалы находятся в ведении принадлежащего ему ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт"".

Как сообщает Report, об этом в интервью зарубежным СМИ сообщил генеральный директор ЗАО Талех Зиядов.

По его словам, управление всеми терминалами в ближайшее время претерпит изменения. "Мы хотим, чтобы каждый терминал порта управлялся компаниями, работающими в данной области. Так, например, наш терминал Ro-Ro будет обслуживать компания, которая имеет опыт в данной сфере и может привлекать дополнительные объемы грузов”.

Напомним, что грузоперевалочный потенциал порта, открывшегося 14 мая 2018 года при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в первой фазе составляет 15 млн тонн, в том числе 100 тыс. контейнеров в год. Семь причалов из 12 существующих обслуживают сухогрузы, два причала – паромы, еще два причала - суда типа Ro-Ro и Ro-Pax. Еще один причал используется для обслуживания флотилии порта.

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Версия на английском языке Baku Port’s Ro-Ro terminal to be controlled by private company 
Версия на азербайджанском языке Bakı Limanının Ro-Ro terminalı özəl şirkətin idarəçiliyinə verilə bilər

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