Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Темпы роста цен на аренду жилья в Азербайджане снизились. Так, в октябре аренда подорожала на 0,3%, в то время как в сентябре этот показатель составил 1,5%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно официальной статистике, в октябре среднемесячная цена данной услуги составила 96,15 маната.

Отметим, что наибольший рост цен на аренду жилья отмечался в январе - 3,5%. В феврале цены выросли на 0,1%, марте – 1,2%, в апреле показатель не изменился, в мае вновь отмечался рост на 1,2%, в июне сохранились стабильные цены, в июле выросли на 0,6%, августе – 1,1%, сентябре – 1,5%.