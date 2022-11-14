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Темные дороги Биласувара: Задолжавшие муниципалитету жители подвергаются опасности

Темные дороги Биласувара: Задолжавшие муниципалитету жители подвергаются опасности Биласуварское село Ашагы Джурали – один из крупнейших населенных пунктов района, где проживают около 4 тыс. человек. Село расположено в 10 километрах от райцентра. Сельской дорогой в центр наряду с местными жителями пользуются жители еще шести населенных
Инфраструктура
14 ноября 2022 г. 14:42
Темные дороги Биласувара: Задолжавшие муниципалитету жители подвергаются опасности

Биласуварское село Ашагы Джурали – один из крупнейших населенных пунктов района, где проживают около 4 тыс. человек. Село расположено в 10 километрах от райцентра. Сельской дорогой в центр наряду с местными жителями пользуются жители еще шести населенных пунктов. Сельская дорога ведет к старой магистрали Алят-Астара и пересекается с дорогой Джалилабад-Биласувар. Все это повышает интенсивность движения по дороге днем и ночью. Тем не менее, не принято никаких мер для освещения дороги по ночам.

Жители села заявили местному бюро Report о том, что недовольны отсутствием освещения на дороге в ночное время.

Они сообщили, что вдоль дороги нет тротуаров, что вынуждает людей ходить по проезжей части, и это представляет реальную угрозу жизни: "Неоднократно мы становились свидетелями наезда на пешеходов на этой дороге".

Сельчане обратились к соответствующим госорганам для установки вдоль дороги фонарных столбов.

Недовольство ситуацией выражают и водители. По их словам, освещение значительно облегчит передвижение и устранит опасность: "Сейчас крайне сложно ездить в темноте. Это небезопасно для пешеходов. Кроме того, бывает, что на дорогу выходит пасущийся скот. Все усугубляется еще и тем, что дорога неровная и аварийная".

В Исполнительной власти Биласуварского района местному бюро Report сообщили, что отсутствие освещения на дороге связано с долгами местных жителей муниципалитету: "Если жители села Ашагы Джурали выплатят долги сельскому муниципалитету, он может выполнить работы по освещению".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBiləsuvarın qaranlıq yolları: bələdiyyəyə borcu olan sakinlər ölümlə üz-üzə qalıb - REPORTAJ

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