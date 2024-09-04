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Теймур Абдуллаев: Общая мощность МГЭС, построенных на освобожденных территориях, достигает 270 МВт

Теймур Абдуллаев: Общая мощность МГЭС, построенных на освобожденных территориях, достигает 270 МВт Общая мощность малых гидроэлектростанций (МГЭС), построенных на освобожденных территориях Азербайджана, достигает 270 МВт.
Инфраструктура
4 сентября 2024 г. 10:24
Теймур Абдуллаев: Общая мощность МГЭС, построенных на освобожденных территориях, достигает 270 МВт

Общая мощность малых гидроэлектростанций (МГЭС), построенных на освобожденных территориях Азербайджана, достигает 270 МВт.

Как сообщает сотрудник Report из Кяльбаджара, об этом сказал журналистам руководитель пресс-службы ОАО "Азерэнержи" Теймур Абдуллаев.

По его словам, ввод в эксплуатацию малых гидроэлектростанций в регионе увеличивает потенциал зеленой энергетики: "Продолжаются работы по строительству МГЭС на реках Малого Кавказа. За последний год были построены и введены в эксплуатацию 9 ГЭС, в том числе МГЭС "Зар" мощностью 4,3 МВт и МГЭС "Тоганалы" мощностью 4,1 МВт. В целом мощность малых гидроэлектростанций, построенных на освобожденных от оккупации территориях, составляет 270 МВт".

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Версия на английском языке Azerenerji: Total capacity of SHPSs in Azerbaijan’s liberated lands is 270 MW
Версия на азербайджанском языке Teymur Abdullayev: Azad olunan ərazilərdə tikilən KSES-lərin ümumi gücü 270 MVt-dir

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