Теймур Абдуллаев: Общая мощность МГЭС, построенных на освобожденных территориях, достигает 270 МВт

Общая мощность малых гидроэлектростанций (МГЭС), построенных на освобожденных территориях Азербайджана, достигает 270 МВт.
Как сообщает сотрудник Report из Кяльбаджара, об этом сказал журналистам руководитель пресс-службы ОАО "Азерэнержи" Теймур Абдуллаев.
По его словам, ввод в эксплуатацию малых гидроэлектростанций в регионе увеличивает потенциал зеленой энергетики: "Продолжаются работы по строительству МГЭС на реках Малого Кавказа. За последний год были построены и введены в эксплуатацию 9 ГЭС, в том числе МГЭС "Зар" мощностью 4,3 МВт и МГЭС "Тоганалы" мощностью 4,1 МВт. В целом мощность малых гидроэлектростанций, построенных на освобожденных от оккупации территориях, составляет 270 МВт".