TCDD Taşımacılık: Приложим все усилия для увеличения грузоперевозок по Среднему коридору

Дочерняя компания Турецкой государственной железной дороги - TCDD Taşımacılık приложит больше усилий для увеличения грузоперевозок по Среднему коридору и укрепления сотрудничества с Азербайджаном.

Дочерняя компания Турецкой государственной железной дороги - TCDD Taşımacılık приложит больше усилий для увеличения грузоперевозок по Среднему коридору и укрепления сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор и председатель правления компании Уфук Ялчын на консультативном совещании глав железнодорожных администраций по созданию Международной ассоциации "Евразийский транспортный маршрут" в Баку.

"При поддержке железных дорог Азербайджана, Грузии, Узбекистана, Туркменистана, Казахстана, Таджикистана, Китая и Австрии, с которыми мы тесно сотрудничаем, наши усилия принесут хорошие результаты для всех заинтересованных сторон. Чтобы максимально использовать обеспечиваемые географическим положением возможности Турции, соединяющей Азию и Европу, мы усиленно продолжаем нашу деятельность", - отметил он.