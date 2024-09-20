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TCDD Taşımacılık: Приложим все усилия для увеличения грузоперевозок по Среднему коридору

TCDD Taşımacılık: Приложим все усилия для увеличения грузоперевозок по Среднему коридору Дочерняя компания Турецкой государственной железной дороги - TCDD Taşımacılık приложит больше усилий для увеличения грузоперевозок по Среднему коридору и укрепления сотрудничества с Азербайджаном.
Инфраструктура
20 сентября 2024 г. 12:28
TCDD Taşımacılık: Приложим все усилия для увеличения грузоперевозок по Среднему коридору

Дочерняя компания Турецкой государственной железной дороги - TCDD Taşımacılık приложит больше усилий для увеличения грузоперевозок по Среднему коридору и укрепления сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор и председатель правления компании Уфук Ялчын на консультативном совещании глав железнодорожных администраций по созданию Международной ассоциации "Евразийский транспортный маршрут" в Баку.

"При поддержке железных дорог Азербайджана, Грузии, Узбекистана, Туркменистана, Казахстана, Таджикистана, Китая и Австрии, с которыми мы тесно сотрудничаем, наши усилия принесут хорошие результаты для всех заинтересованных сторон. Чтобы максимально использовать обеспечиваемые географическим положением возможности Турции, соединяющей Азию и Европу, мы усиленно продолжаем нашу деятельность", - отметил он.

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Версия на английском языке Turkish company: Strengthening joint efforts to increase cargo transport via Middle Corridor
Версия на азербайджанском языке “TCDD Taşımacılık": Orta Dəhlizlə yükdaşımaları artırmaq üçün birgə işimizi daha da gücləndirəcəyik

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