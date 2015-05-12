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    ​Тарифы на проезд в автобусах BakuBus не будут отличаться от существующих

    Заместитель министра Муса Панахов: Мы просим граждан относиться к этим автобусам бережно

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Цены на все услуги в сфере общественного транспорта города Баку регулируются. Тарифы на проезд в недавно созданном ООО BakuBus не будут отличаться от существующих тарифов.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра транспорта Муса Панахов, комментируя распространившуюся информацию о высоких тарифах на проезд в автобусах, принадлежащих ООО BakuBus: "Никаких изменений тарифов не будет".

    По словам М.Панахова, каждый должен знать, что в столицу привезены новые современные автобусы: "Возможно, в Европе их меньше. Поэтому мы просим граждан относиться к этим автобусам бережно".

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