​Тарифы на грузоперевозки в транспортном секторе Азербайджана снизились на 3%

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В октябре текущего года в транспортном секторе Азербайджана тарифы на транспортировку нефти по трубопроводам снизились на 8,5%. Наряду с этим, тарифы на транспортировку газа выросли на 0,1%.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, за отчетный месяц тарифы на грузоперевозки по железнодорожному транспорту выросли на 0,1%. Стоимость грузоперевозок по морскому, воздушному и автомобильному транспорту не изменилась.

Отметим, что в целом тарифы на грузоперевозки в месячном исчислении снизились на 2,6%.