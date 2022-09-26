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Тарифный совет: Будут подготовлены предложения о пересмотре тарифов на пассажироперевозки

Тарифный совет: Будут подготовлены предложения о пересмотре тарифов на пассажироперевозки Тарифный совет внесет в правительство предложения на основе обращения частных транспортных компаний, работающих в сфере пассажирских перевозок, относительно устранения существующих проблем в общественном транспорте, ускорения полного перехода на безналичн
Инфраструктура
26 сентября 2022 г. 19:42
Тарифный совет: Будут подготовлены предложения о пересмотре тарифов на пассажироперевозки

Тарифный совет внесет в правительство предложения на основе обращения частных транспортных компаний, работающих в сфере пассажирских перевозок, относительно устранения существующих проблем в общественном транспорте, ускорения полного перехода на безналичную оплату и пересмотра тарифной (ценовой) политики в этой сфере.

Об этом Report сообщили в Тарифном совете.

Принимая во внимание вопросы, указанные в обращении, Кабинет министров Азербайджана поручил Министерству цифрового развития и транспорта создать рабочую группу в составе представителей соответствующих государственных учреждений и крупных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в данной сфере, и подготовить предложения по определению путей решения данных вопросов в целях обеспечения здоровой конкуренции и повышения уровня обслуживания.

Предложения будут подготовлены и представлены в правительство.

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Версия на азербайджанском языке Tarif Şurası: "Sərnişindaşımada qiymət siyasətinə yenidən baxılması ilə bağlı təkliflər hazırlanacaq"

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