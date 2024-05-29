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Танкер "Зангезур" капитально отремонтирован

Танкер "Зангезур" капитально отремонтирован
Инфраструктура
29 мая 2024 г. 16:12
Танкер Зангезур капитально отремонтирован

Танкер "Зангезур", принадлежащий транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO), капитально отремонтирован.

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, в ходе ремонта на судоремонтно-строительном заводе "Зых" отрегулированы главный и вспомогательный двигатели танкера, лопастной вал, некоторое электрооборудование заменено на новое, отремонтировано старое.

Также были завершены работы по укладке труб на палубе и в машинном отделении.

На судне установлены два комплекта современного типа "Inmarsat-C", один комплект спидометра типа "DS-85", один комплект приемника метеоданных типа "NAVTEX-700", один комплект стационарной радиостанции UQD.

Также были отремонтированы жилые помещения для экипажа судна.

Подводная и надводная части танкера, главная палуба и надстройка, а также якорные цепи были очищены пескоструйной обработкой и покрашены мастерами.

После ремонта танкер был возвращен в эксплуатацию.

Танкер "Зангезур" длиной 149,9 метра и шириной 17,3 метра имеет грузоподъемность 13 тыс. тонн.

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Версия на английском языке Zangazur tanker commissioned after overhaul
Версия на азербайджанском языке “Zəngəzur” tankeri əsaslı təmir olunub

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