Танкер "Шуша" типа "Афрамакс" введен в эксплуатацию

ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) ввело в эксплуатацию танкер "Шуша" типа "Афрамакс".

ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) ввело в эксплуатацию танкер "Шуша" типа "Афрамакс".

Как сообщает Report, в рамках проекта с одобрения Наблюдательных Cоветов SOCAR и ASCO в Алятской свободной экономической зоне на паритетных основах было создано и зарегистрировано совместное предприятие "SA Maritime AFEZCO".

В результате исследования рынка совместное предприятие приняло соответствующие меры по закупке 3-х танкеров типа "Афрамакс" дедвейтом (т.е. валовой грузоподъемностью) около 115 000 тонн каждый, 2 из которых принадлежат третьей стороне и 1 принадлежит SOCAR.

Танкеры типа "Афрамакс" будут управляться компанией "ASCO Ship Management AFEZCO", которая является 100% дочерней компанией ASCO и зарегистрирована в Алятской свободной экономической зоне. Эта компания намерена увеличить количество судов, находящихся под ее управлением, осуществлять управление судами, принадлежащими третьим лицам, а также расширить свою деятельность, предоставляя услуги в соответствии с ведущим международными требованиями.

До сих пор самым крупным танкером в истории азербайджанского судоходства было судно дедвейтом 13 тысяч тонн. Таким образом, с приобретением танкеров типа "Афрамакс", которые примерно в 10 раз крупнее существующих судов, азербайджанское судоходство вступило в новую эру.

Этот проект, имеющий стратегическое значение для нашей республики, также внесет свой вклад в международную цепочку создания ценности нашей нефтяной отрасли на мировом рынке нефти. Танкеры типа "Афрамакс", работая за пределами Каспийского моря, будут осуществлять перевозку сырой нефти компании SOCAR и других заказчиков.

По соответствующим рекомендациям и поручениям главы государства, большинству судов, построенных в последние годы, были присвоены имена в честь очаровательных регионов нашей республики. Особенно после победы азербайджанской армии, освободившей наши исторические земли от оккупации под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего, новым судам были присвоены имена в честь топонимов Карабахского и Восточного Зангезурского регионов. Именно согласно решению главы государства, танкеры типа "Афрамакс", введенные в эксплуатацию в рамках совместного проекта, будут носить названия "Карабах", "Шуша" и "Зангезур" в честь наших исторических земель, которые имеют огромное значение для азербайджанского народа.

15 июня 2023 года, в День Национального Спасения, вдалеке от границ нашей страны, в Сингапуре на судне "Шуша", которое является первым из танкеров типа "Афрамакс", принятых под управление компании "ASCO Ship Management AFEZCO", состоялась церемония поднятия нашего трехцветного флага и ввода танкера в строй.

Выступая на церемонии, председатель правления ASCO, Рауф Велиев, отметил, что судоходство Азербайджана сегодня вступает в новую эру, что является логическим продолжением поддержки, оказанной судоходной отрасли во времена Великого лидера Гейдара Алиева и его дальновидного и стратегического взгляда к этой сфере. Он проделал большую работу в направлении развития судоходства, в том числе по обогащению состава Азербайджанского Государственного Каспийского Морского Пароходства и Каспийского Морского Нефтяного Флота большим количеством новых судов различного назначения, как в периоды, когда он руководил Азербайджаном и когда он работал в Верховном Руководстве СССР. В первые и трудные годы нашей независимости эти суда сыграли неоценимую роль в развитии экономики, "Контракта века", а также в успешной реализации других морских нефтегазовых проектов.

Председатель ASCO подчеркнул, что в настоящее время президент Ильхам Алиев достойно продолжает политику в сфере транспорта и судоходства. В частности, приобретение танкеров типа "Афрамакс" стало возможным благодаря непосредственной поддержке и вниманию главы государства.

Рауф Велиев отметил, что 2023 год, объявленный "Годом Гейдара Алиева", очень знаменателен для азербайджанских моряков. Так, в этом году наши моряки отмечают 100-летие Великого Лидера, 165-летие Азербайджанского Пароходства и 10-летие ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", которое было реорганизовано по указу президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. В столь знаменательный год эти суда с неограниченными мореходными качествами, носящие названия исторических земель Азербайджана и плавающие под нашим национальным флагом, будут с гордостью продвигать нашу страну в мировых водах и станут символом нашей Родины.

Председатель добавил, что средства, привлеченные от успешно выпущенных некоторое время назад на местном рынке облигаций ASCO, были направлены на финансирование доли ASCO в проекте покупки судов типа "Афрамакс".

Позже на судне, под звуки государственного гимна был поднят флаг Азербайджана. Председатель ASCO вручил капитану судна сувенир о Шуше, культурной столице Азербайджана.

В настоящее время завершается ввод в эксплуатацию за пределами Каспийского моря еще двух танкеров типа "Афрамакс" - "Карабах" и "Зангезур". Суда будут введены в эксплуатацию поочередно в ближайшие недели.