Танкер "Президент Гейдар Алиев" возвращен в эксплуатацию после ремонта

Танкер "Президент Гейдар Алиев", принадлежащий морскому транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO), сдан в эксплуатацию после ремонта.

Танкер "Президент Гейдар Алиев", принадлежащий морскому транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO), сдан в эксплуатацию после ремонта.

Как сообщили Report в ASCO, ремонтные работы проводились на судоремонтно-строительном заводе "Зыг".

В рамках работ были отрегулированы главный и вспомогательный двигатели танкера, гребной вал, часть электрооборудования заменили на новое, другую часть – отремонтировали. Одновременно завершены работы по монтажу труб на палубе и в машинном отделении.

На корабле установлен современный терминал спутниковой связи нового типа "Inmarsat-C Sailor 6110 SSAS/LRIT", 1 спидометр LAQ в области связи и электрорадионавигации, а также проведен капитальный ремонт командно-вещательного устройства.

Кроме того, обновлены и жилые помещения экипажа корабля.

Ремонтники очистили подводную и надводную части корабля, главную палубу, верхнюю конструкцию и якорные цепи, провели три слоя покраски.

Танкер "Президент Гейдар Алиев" длиной 149,9 метра и шириной 17,3 метра имеет грузоподъемность 13 тысяч тонн.