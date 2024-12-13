Танкер "Лачын" перевез более 415 тыс. тонн нефти за период эксплуатации

Первый национальный танкер "Лачын", построенный на Бакинском судостроительном заводе по заказу ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), за пять лет эксплуатации совершил 68 рейсов в порты.

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, за этот период танкер под азербайджанским флагом в международных водах перевез 415 135 тонн нефти и нефтепродуктов.

Напомним, что церемония ввода танкера в эксплуатацию состоялась 13 декабря 2019 года с участием президента Ильхама Алиева. Длина танкера составляет 141 метр, ширина – 16,9 метра, дедвейт составляет 7 884 тонны в море и 5 455 тонн в реке. Судно способно передвигаться со скоростью 10 морских узлов в час и обладает 6 нефтехранилищами суммарным объемом 9 190 кубометров.

"Лачын" был признан одним из 50 лучших гражданских судов мира, построенных в 2019 году, по версии Королевского института морских инженеров Великобритании (Royal Institution of Naval Architects, RINA).