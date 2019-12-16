Танкер "Лачын" сможет курсировать и в международных водах

"Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) ведет переговоры относительно первого заказа танкера "Лачын".

Как сообщает Report, об этом сообщил глава пресс-службы ASCO Мехман Мехтиев.

По его словам, от итогов переговоров зависит, будет ли танкер курсировать в международных водах или в Каспийском море.

"Технические возможности танкера позволяют ему при максимальной загруженности плавать и в Каспийском море, и в международных водах посредством Волго-Донского канала. Ранее корабли не могли проходить через этот канал, но при строительстве новых танкеров учтены эти особенности", - добавил Мехтиев.

Танкер "Лачын" построен по заказу ASCO. Судно длиной 141 метр и шириной 16,9 метра может развивать скорость 10 узлов в час. Он предназначен для превозки сырой нефти и нефтепродуктов. Экипаж насчитывает 15 человек.