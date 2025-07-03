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Танкер "Ходжавенд" введен в эксплуатацию после капитального ремонта

Танкер "Ходжавенд" введен в эксплуатацию после капитального ремонта Танкер "Ходжавенд", принадлежащий компании ASCO, входящей в состав AZCON Holding, введен в эксплуатацию после проведения капитального ремонта .
Инфраструктура
3 июля 2025 г. 10:40
Танкер Ходжавенд введен в эксплуатацию после капитального ремонта

Танкер "Ходжавенд", принадлежащий компании ASCO, входящей в состав AZCON Holding, введен в эксплуатацию после проведения капитального ремонта .

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение ASCO.

"В ходе ремонта были очищены и окрашены подводная и надводная части корпуса, а также палубы судна. Рулевое и винтовое устройства, главные и вспомогательные двигатели, насосы и котлы были полностью обследованы и отремонтированы при необходимости. Осуществлены сварочные работы на корпусе, монтаж трубопроводов, электромонтажные работы, работы по автоматизации и изоляции. Также отремонтировано и настроено грузоподъемное, спасательное и противопожарное оборудование", - говорится в сообщении.

На борту установлены современное оборудование NAVTEX, электронная картографическая система (ECDIS), радиолокационная станция, магнитный компас, гирокомпас и лаг для измерения скорости. Также обновлены санитарные узлы, камбуз и жилые помещения экипажа.

"После ремонта танкер успешно прошел ходовые испытания, а его первый рейс был осуществлен в порт Туркменбаши", - говорится в информации.

Длина судна "Ходжавенд" составляет 141,9 метра, ширина 16,84 метра, грузоподъемность 8 тысю тонн.

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Версия на азербайджанском языке “Xocavənd” tankeri əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb

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