Танкер "Ходжавенд" введен в эксплуатацию после капитального ремонта

Танкер "Ходжавенд", принадлежащий компании ASCO, входящей в состав AZCON Holding, введен в эксплуатацию после проведения капитального ремонта .

Танкер "Ходжавенд", принадлежащий компании ASCO, входящей в состав AZCON Holding, введен в эксплуатацию после проведения капитального ремонта .

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение ASCO.

"В ходе ремонта были очищены и окрашены подводная и надводная части корпуса, а также палубы судна. Рулевое и винтовое устройства, главные и вспомогательные двигатели, насосы и котлы были полностью обследованы и отремонтированы при необходимости. Осуществлены сварочные работы на корпусе, монтаж трубопроводов, электромонтажные работы, работы по автоматизации и изоляции. Также отремонтировано и настроено грузоподъемное, спасательное и противопожарное оборудование", - говорится в сообщении.

На борту установлены современное оборудование NAVTEX, электронная картографическая система (ECDIS), радиолокационная станция, магнитный компас, гирокомпас и лаг для измерения скорости. Также обновлены санитарные узлы, камбуз и жилые помещения экипажа.

"После ремонта танкер успешно прошел ходовые испытания, а его первый рейс был осуществлен в порт Туркменбаши", - говорится в информации.

Длина судна "Ходжавенд" составляет 141,9 метра, ширина 16,84 метра, грузоподъемность 8 тысю тонн.