Танкер "Академик Хошбахт Юсифзаде" успешно завершил первый рейс

Первый рейс танкера "Академик Хошбахт Юсифзаде", построенного на Бакинском судостроительном заводе по заказу ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO) и сданного в эксплуатацию в декабре прошлого года при участии президента Ильхама Алиев

Первый рейс танкера "Академик Хошбахт Юсифзаде", построенного на Бакинском судостроительном заводе по заказу ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO) и сданного в эксплуатацию в декабре прошлого года при участии президента Ильхама Алиева, состоялся в порт Кианли Туркменистана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

Танкер, успешно завершивший свой рейс доставил полученную здесь сырую нефть в Сангачальский морской порт.

Танкер "Академик Хошбахт Юсифзаде" длиной 141 метр и шириной 16,9 метра имеет грузоподъемность 7800 тонн. Постоянный экипаж корабля состоит из 15 человек.

Строительство танкера началось в августе 2019 года. На судне установлено оборудование таких известных производителей как "Wärtsilä Finland Oy" (Финляндия), "Wartsila Svanehoy A/S" (Норвегия), "Carrier" (США), "Gürdesan Gemi Mak.San" и "Tic. A.Ş.” (Турция), “Tranzas” (Норвегия), “Alfa-Laval” (Швеция).

Новый танкер является третьим из четырех танкеров, построенных на Бакинском Судостроительном Заводе. В отличие от нефтяных танкеров "Лачин" (декабрь 2019 года) и "Кяльбаджар" (сентябрь 2021 года), которые были сданы в эксплуатацию ранее, "Академик Хошбахт Юсифзаде" может перевозить как нефть, так и химические продукты. По сравнению с другими танкерами ASCO, осадка танкера позволяет ему заходить в относительно неглубокие порты в Каспийском регионе и перевозить грузы за пределы Каспия по водным каналам России.