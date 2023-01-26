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Танкер "Академик Хошбахт Юсифзаде" успешно завершил первый рейс

Танкер "Академик Хошбахт Юсифзаде" успешно завершил первый рейс Первый рейс танкера "Академик Хошбахт Юсифзаде", построенного на Бакинском судостроительном заводе по заказу ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO) и сданного в эксплуатацию в декабре прошлого года при участии президента Ильхама Алиев
Инфраструктура
26 января 2023 г. 11:19
Танкер Академик Хошбахт Юсифзаде успешно завершил первый рейс

Первый рейс танкера "Академик Хошбахт Юсифзаде", построенного на Бакинском судостроительном заводе по заказу ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO) и сданного в эксплуатацию в декабре прошлого года при участии президента Ильхама Алиева, состоялся в порт Кианли Туркменистана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

Танкер, успешно завершивший свой рейс доставил полученную здесь сырую нефть в Сангачальский морской порт.

Танкер "Академик Хошбахт Юсифзаде" длиной 141 метр и шириной 16,9 метра имеет грузоподъемность 7800 тонн. Постоянный экипаж корабля состоит из 15 человек.

Строительство танкера началось в августе 2019 года. На судне установлено оборудование таких известных производителей как "Wärtsilä Finland Oy" (Финляндия), "Wartsila Svanehoy A/S" (Норвегия), "Carrier" (США), "Gürdesan Gemi Mak.San" и "Tic. A.Ş.” (Турция), “Tranzas” (Норвегия), “Alfa-Laval” (Швеция).

Новый танкер является третьим из четырех танкеров, построенных на Бакинском Судостроительном Заводе. В отличие от нефтяных танкеров "Лачин" (декабрь 2019 года) и "Кяльбаджар" (сентябрь 2021 года), которые были сданы в эксплуатацию ранее, "Академик Хошбахт Юсифзаде" может перевозить как нефть, так и химические продукты. По сравнению с другими танкерами ASCO, осадка танкера позволяет ему заходить в относительно неглубокие порты в Каспийском регионе и перевозить грузы за пределы Каспия по водным каналам России.

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Версия на английском языке Tanker Akademik Khoshbakht Yusifzade successfully completes first voyage
Версия на азербайджанском языке “Akademik Xoşbəxt Yusifzadə” tankeri ilk səfərini reallaşdırıb

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