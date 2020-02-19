Эксперт: TANAP сыграет особую роль в обеспечении энергобезопасности Европы

Ряд крупных проектов по поставке углеводородных ресурсов Азербайджана на мировой рынок уже реализован. Одним из них является Трансанатолийский трубопровод (TANAP) - важный элемент "Южного газового коридора".

Какую роль играет TANAP в обеспечении энергетической безопасности Европы, и какие дивиденды обещает он нашей стране?

Директор Русской экономической школы при Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) Мансур Бархударов заявил Report, что TANAP играет особую роль в снижении энергетической зависимости Европы, заинтересованной в диверсификации поставок газа и других энергоресурсов.

Эксперт отметил, что, по некоторым расчетам, в ближайшие 10 лет в страну поступит около 100 млрд долларов США только от импорта газа, что однозначно позволяет говорить о рентабельности TANAP.

По мнению Бархударова, рост валютных поступлений приведет к укреплению и стабилизации национальной валюты, что обеспечит экономическую стабильность.