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Таможня купила рентгеновские аппараты у США

​Таможня купила рентгеновские аппараты у США

В рамках проекта, реализуемого совместно Государственным таможенным комитетом (ГТК) и Офисом по сотрудничеству в сфере обороны посольства США, организована доставка в Азербайджан рентген сканеров для проверки грузовиков.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации посольства США в Азербайджане.

Отмечено, что сканеры предназначены для выявления контрабандных товаров на Билясуварском и Астаринском постах и Бакинском международном морском торговом порту.

Общая стоимость проекта составляет 36 миллионов долларов США. В эту сумму входит приобретение, установка, доставка сканеров и обучение сотрудников пользованию ими.

Отметим, что проект был реализован в рамках программы Building Partnership Capacity Департамента обороны США.

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