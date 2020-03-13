​Таможня купила рентгеновские аппараты у США

В рамках проекта, реализуемого совместно Государственным таможенным комитетом (ГТК) и Офисом по сотрудничеству в сфере обороны посольства США, организована доставка в Азербайджан рентген сканеров для проверки грузовиков.
Как сообщает Report, об этом говорится в информации посольства США в Азербайджане.
Отмечено, что сканеры предназначены для выявления контрабандных товаров на Билясуварском и Астаринском постах и Бакинском международном морском торговом порту.
Общая стоимость проекта составляет 36 миллионов долларов США. В эту сумму входит приобретение, установка, доставка сканеров и обучение сотрудников пользованию ими.
Отметим, что проект был реализован в рамках программы Building Partnership Capacity Департамента обороны США.