​Таможенно-пропускной пункт между Азербайджаном и Грузией может получить международный статус

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Таможенно-пропускной пункт "Сыныг кёрпю", расположенный на границе между Азербайджаном и Грузией, может получить международный статус. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Айдын Алиев.

По его словам, ведутся переговоры с грузинской стороной для изменения статуса "Сыныг кёрпю": "В праздничные дни этот пропускной пункт чрезмерно перегружен. Мы хотим получить для него международный статус. Мы готовы к этому, о чем заявили противоположной стороне. Сейчас мы ждем от них ответа".

"Также ведутся переговоры с иранской стороной по поводу восстановления пропускного пункта. Иранская сторона согласилась с предложением", - заявил председатель ГТК.