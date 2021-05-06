Тамкин Халилов: С 2022 года упрощенная декларация для пассажиров будет применяться в Smart customs

Пользование мобильным приложением Smart customs и другими электронными услугами осуществляется с помощью средств регистрации "идентификационный номер", Аsan imza и "Электронная подпись"

Интервью Report начальника Главного управления технологических инноваций и статистики Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, полковника таможенной службы Тамкина Халилова:

- Недавно Государственный таможенный комитет представил общественности портал статистики торговли. В чем польза этого портала для предпринимателей?

- Основная цель портала - предоставить пользователям таможенной статистики показатели внешней торговли в наглядной простой и интересной форме, создать единое цифровое пространство для облегчения их доступности.

В то же время этот портал позволяет предпринимателям проводить маркетинговый анализ рынка в стране. Портал предоставит статистику заинтересованным сторонам, желающим заниматься предпринимательской деятельностью, и поддержит их более точные бизнес-исследования. Это, в свою очередь, создаст основу для повышения конкурентоспособности и прозрачности во внешней торговле.

Портал будет более полезен предпринимателям при создании новых производственных предприятий, планирующих закупку продукции за рубежом, проведении различных анализов при изучении новых внешних и внутренних рынков для расширения ассортимента выпускаемой продукции, поиске новых зарубежных рынков сбыта производимой ими продукции, планировании маркетинговой стратегии, анализе и оценке деятельности предприятий на зарубежных рынках.

Получить интересную статистику с портала могут не только предприниматели, но и представители СМИ, ученые, студенты и другие пользователи, проводящие различные исследования.

- Какие новшества ждут пользователей на портале торговой статистики?

- В настоящее время наши специалисты проводят различные исследования в связи с новшествами. Отмечу, что портал доступен пользователям в бета-версии. Цель состоит в том, чтобы учесть их отзывы и предложения и усовершенствовать портал в предстоящие периоды. ГТК всегда готов учесть замечания и предложения.

Обращаюсь к пользователям и через ваше агентство: давайте вместе сделаем портал торговой статистики проще, информативнее, эффективнее и удобнее.

- Какие шаги предпринимаются для защиты персональных данных физических лиц, зарегистрированных в Smart customs, во избежание попадания в руки третьих лиц?

- Быстрое развитие информационных технологий сделало защиту информации и обеспечение кибербезопасности одним из наиболее важных и приоритетных направлений. Специалисты Государственного таможенного комитета постоянно следят за новыми информационными технологиями и изучают возможности их применения. В то же время осуществляются соответствующие меры совместно с другими госорганами.

Электронная информация охраняется в соответствии с законом "Об информации, информатизации и защите информации" Азербайджанской Республики и другими законодательными актами. Защита персональных данных и информационных ресурсов осуществляется отделом информационной безопасности Госкомтаможни.

Пользование мобильным приложением Smart customs и другими электронными услугами осуществляется с помощью средств регистрации "идентификационный номер", Аsan imza и "Электронная подпись". Эти средства регистрации также обеспечивают доступ к информационным ресурсам других государственных органов. При использовании этих инструментов регистрации пользователям рекомендуется быть более осторожными в обеспечении безопасности персональных данных и избегать передачи регистрационных данных третьим лицам. Следует иметь в виду, что другие лица, получив регистрационные данные пользователей, могут получить доступ к их персональным данным, содержащимся в информационных ресурсах госорганов.

В то же время доводим до сведения пользователей, что при использовании предоставляемых комитетом электронных услуг должны использоваться официальные информационные ресурсы ГТК.

- Когда планируется активировать упрощенную декларацию для пассажиров в системе Smart customs?

- Одним из дополнительных разделов, предусмотренных в мобильном приложении Smart customs, является упрощенная декларация для пассажиров. Как мы знаем, упрощенная декларация имеет больший охват. Ведутся работы по активации упрощенной декларации в мобильном приложении Smart customs, внедрение начнется со следующего года.

- Какие информационные технологии будут применены в процессе пересечения границы в ближайшие дни? Какие новшества ожидаются в этой области?

- В целом, ведутся постоянные исследования по упрощению процессов пересечения границы как пассажирскими, так и грузовыми транспортными средствами. Ведутся работы по упрощению и ускорению процессов обмена первичной информацией, взаимного признания разрешений при импортно-экспортных операциях с использованием технологии блокчейн, интеграции в широко используемые в мире электронные системы.

Сейчас ведется серьезная работа по созданию возможности осуществления таможенных платежей даже за пределами таможенной территории. Водители транспортных средств, въезжающих на территорию страны, будут освобождены от обязанности производить оплату на таможенно-пограничных пунктах пропуска, в то же время будет создана возможность осуществления платежей в любом банке или пункте оплаты на территории страны.

Кроме того, продолжается реализация твиннинг-проекта в направлении интеграции в новую компьютеризированную транзитную систему Европы (NCTS). После завершения интеграции будет доступна информация о грузах, импортируемых в Азербайджан из Европейского cоюза и других стран, присоединившихся к этой системе, и о транзитных грузах. В то же время появится возможность доставки грузов, экспортируемых из Азербайджана в Европу, через транзитные страны без составления "транзитной декларации".

- С какими государственными структурами планируется сотрудничество в электронной сфере для дальнейшего упрощения предпринимательской деятельности?

- Сотрудничество в электронной сфере с государственными органами и таможенными органами других государств находится в центре внимания как одно из основных приоритетных направлений.

В настоящее время осуществляется обмен информацией между Единой автоматизированной системой управления таможенной службы и информационной системой 11 государственных органов. Это также позволяет в режиме онлайн получать различные разрешения, выданные другими госорганами, в ходе импортно-экспортных операций, для дальнейшего упрощения предпринимательской деятельности, ускорения процесса пересечения границы и таможенного оформления.

А интеграционный проект, реализуемый с Агентством по продовольственной безопасности, позволит получить в электронном виде разрешения, выданные агентством в связи с импортом-экспортом товаров, что будет способствовать более быстрому прохождению и оформлению грузов.

В то же время, в настоящее время продолжается обмен информацией в пилотном режиме с таможенной службой России, а также о товарах, перемещаемых через таможенную границу с Турцией, Украиной, Грузией, Узбекистаном и Ираном. А с республиками Казахстан и Беларусь эта работа находится на стадии разработки технической документации и проектирования.