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Талех Зиядов: Сотрудничество с другими странами важно для трансформации Среднего коридора в "зеленый"

Талех Зиядов: Сотрудничество с другими странами важно для трансформации Среднего коридора в "зеленый" Сотрудничество с другими государствами важно для трансформации в будущем Среднего коридора в "зеленый".
Инфраструктура
10 июня 2024 г. 11:51
Талех Зиядов: Сотрудничество с другими странами важно для трансформации Среднего коридора в зеленый

Сотрудничество с другими государствами важно для трансформации в будущем Среднего коридора в "зеленый".

Как сообщает Report, об этом генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов сказал на мероприятии Caspian Blue Horizons Workshop в Университете ADA.

"Мы все были свидетелями происходящего в Суэцком канале, что сильно сказалось на торговле между Востоком и Западом и актуализировало значение Каспия и Бакинского порта. Вот почему сотрудничество с другими государствами важно для обеспечения устойчивости Среднего коридора и трансформации его в "зеленый" в будущем", - сказал он.

Зиядов также подчеркнул, что данная инициатива призвана обеспечить перевозку каждого контейнера из Китая в Европу по "зеленому коридору".

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Версия на английском языке Taleh Ziyadov: International cooperation needed to make Middle Corridor green
Версия на азербайджанском языке Taleh Ziyadov: "Orta Dəhlizin "yaşıl dəhliz" olmasını təmin etmək üçün digər dövlətlərlə əməkdaşlıq vacibdir"

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