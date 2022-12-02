О нас

Талех Зиядов: Пять стран подготовили единую стратегию по Среднему коридору

Талех Зиядов: Пять стран подготовили единую стратегию по Среднему коридору Азербайджан, Казахстан, Турция, Грузия и Узбекистан работают над единой стратегией для облегчения инфраструктуры и документации в Среднем коридоре (Транскаспийский международный транспортный маршрут).
Инфраструктура
2 декабря 2022 г. 14:08
Талех Зиядов: Пять стран подготовили единую стратегию по Среднему коридору

Азербайджан, Казахстан, Турция, Грузия и Узбекистан подготовили единую стратегию по Среднему коридору (Транскаспийский международный транспортный маршрут) для облегчения инфраструктуры и документации.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов.

Он отметил, что все страны понимают важность Среднего коридора, в частности страны Центральной Азии осознают важность наличия инфраструктуры: "Страны, имеющие инфраструктуру, будут активно работать в Среднем коридоре. Страны без наличия инфраструктуры будут обходить коридор стороной. Государства Центральной Азии и наши соседи проводят серьезную работу по созданию инфраструктуры".

T.Зиядов напомнил, что последние десять лет Азербайджан работал над созданием необходимой инфраструктуры, в стране есть современный морской порт, аэропорты, суда: "Однако нам есть над чем работать. Предстоит интеграция инфраструктур соседних государств".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Taleh Ziyadov: Five countries prepare single strategy for Middle Corridor
Версия на азербайджанском языке Taleh Ziyadov: "Orta Dəhlizlə bağlı 5 ölkə vahid strategiya hazırlayır"

Экслюзивные новости

Мамед Керимов: Эффективность местных стартапов возрастет после создания инфраструктуры в Карабахе
Мамед Керимов: Эффективность местных стартапов возрастет после создания инфраструктуры в Карабахе
2 декабря 2022 г. 11:10
Посольство: Сербские агротехнологии могут быть применены на освобожденных землях Азербайджана
Посольство: Сербские агротехнологии могут быть применены на освобожденных землях Азербайджана
1 декабря 2022 г. 22:43
Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
29 ноября 2022 г. 14:15
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
28 ноября 2022 г. 16:46
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
28 ноября 2022 г. 15:07
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
24 ноября 2022 г. 20:47
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
23 ноября 2022 г. 14:27
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
22 ноября 2022 г. 11:50
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
21 ноября 2022 г. 18:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi