Талех Зиядов: Пять стран подготовили единую стратегию по Среднему коридору

Азербайджан, Казахстан, Турция, Грузия и Узбекистан работают над единой стратегией для облегчения инфраструктуры и документации в Среднем коридоре (Транскаспийский международный транспортный маршрут).

Азербайджан, Казахстан, Турция, Грузия и Узбекистан подготовили единую стратегию по Среднему коридору (Транскаспийский международный транспортный маршрут) для облегчения инфраструктуры и документации.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов.

Он отметил, что все страны понимают важность Среднего коридора, в частности страны Центральной Азии осознают важность наличия инфраструктуры: "Страны, имеющие инфраструктуру, будут активно работать в Среднем коридоре. Страны без наличия инфраструктуры будут обходить коридор стороной. Государства Центральной Азии и наши соседи проводят серьезную работу по созданию инфраструктуры".

T.Зиядов напомнил, что последние десять лет Азербайджан работал над созданием необходимой инфраструктуры, в стране есть современный морской порт, аэропорты, суда: "Однако нам есть над чем работать. Предстоит интеграция инфраструктур соседних государств".