Талех Зиядов: Порт Алят привлечет международных инвесторов

Азербайджан развивается быстрыми темпами и в ближайшее десятилетие будут реализованы множество инновационных проектов.

Азербайджан развивается быстрыми темпами и в ближайшее десятилетие будут реализованы множество инновационных проектов.

Как передает Report, об этом генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов сказал сегодня на панельной дискуссии в рамках Бакинской недели действий по борьбе с изменением климата.

Он отметил, что Бакинский порт - первый "зеленый" порт в регионе, сертифицированный Европейской организацией морских портов (ESPO).

Зиядов отметил, что Международный торгово-морской порт Алят благодаря "зеленому" строительству также положительно скажется на жизни ближайших населенных пунктов.

"Представьте себе город, в котором любое кафе, ресторан или отель предлагает вам только органические продукты. Это меняет все представление о том, как мы хотим жить в будущем. И этот проект будет открыт для потенциальных международных инвесторов", - сказал он.

Зиядов рассказал, что весь генеральный план нового поселка будет пересмотрен, и более 70% территории будут покрыты деревьями.