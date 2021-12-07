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Талех Зиядов: Открытие Зангезурского коридора увеличит грузооборот Бакинского порта

Талех Зиядов: Открытие Зангезурского коридора увеличит грузооборот Бакинского порта Зангезурскому коридору придавалось очень большое значение в советские годы. Именно он экономически связывал страны Советского Союза.
Инфраструктура
7 декабря 2021 г. 14:21
Талех Зиядов: Открытие Зангезурского коридора увеличит грузооборот Бакинского порта

Зангезурскому коридору придавалось очень большое значение в советские годы. Он экономически связывал республики Советского Союза.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на тренинге для журналистов директор ЗАО” Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов.

По его словам, Азербайджан имел товарооборот до 3 млн тонн через железную дорогу, идущую из Джульфы в Иран: "После Первой Карабахской войны грузоперевозки полностью прекратились. Победа в результате Второй Карабахской войны открывает новые перспективы как для Азербайджана, так и для региона".

По словам Зиядова, открытие Зангезурского коридора раскроет потенциал Бакинского порта, и в будущем ожидается увеличение грузоперевозок: "Из порта через железную дорогу ближе до Турции, к Средиземному морю. И Турция, и Европа имеют торговые связи с Центральной Азией. Этот товарооборот постоянно растет. Мы предполагаем увеличение этого оборота через Бакинский порт".

По его словам, создание устойчивых связей с соседними портами, особенно Казахстана, Туркменистана, тесная координация имеют большое значение для торговли региона.

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Версия на английском языке Taleh Ziyadov: "Opening of Zangazur corridor will increase cargo turnover of Baku Port"
Версия на азербайджанском языке Taleh Ziyadov: "Zəngəzur dəhlizinin açılışı Bakı Limanının dövriyyəsini artıracaq"

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