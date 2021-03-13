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Талех Зиядов: Мы ожидаем увеличения контейнерных перевозок из Китая

Талех Зиядов: Мы ожидаем увеличения контейнерных перевозок из Китая Сейчас большая часть контейнеров из Китая в Европу проходят через Казахстан и Россию
Инфраструктура
13 марта 2021 г. 10:38
Талех Зиядов: Мы ожидаем увеличения контейнерных перевозок из Китая

"В Бакинском порту контейнеры в основном перевозятся из средней Азии. Контейнеры, перевозимые в Китай из Бакинского порта, составляют 15% от общего оборота".

Как передает Report, об этом в интервью СМИ сказал гендиректор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" (Бакинский порт) Талех Зиядов.

По его словам, сейчас большая часть контейнеров из Китая в Европу проходят через Казахстан и Россию: "Однако в последующие годы мы ждем увеличения доли Китая в нашем направлении. Эту возможность создадут расширение деятельности Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) и открытие железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс".

В 2020 году общий объем грузоперевозок в Бакинском порту, являющемся важной частью ТМТМ, превысил 4,8 млн тонн. Это на 20% больше соответствующего показателя 2019 года. Доля транзитных грузов составила 87% от общего объема перевозок. В 2020 году Бакинский порт без учета налога на добавленную стоимость (НДС) получил доход в размере 30,7 млн манатов. Это на 37% больше, чем в 2019 году.

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Версия на английском языке Taleh Ziyadov: We expect rise in the number of container shipments from China
Версия на азербайджанском языке Taleh Ziyadov: “Çindən konteyner daşımaların sayının artmasını gözləyirik"

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