О нас

Талех Зиядов: 2-ая фаза строительства Бакинского порта нацелена на создание инфраструктуры для контейнерных перевозок

Талех Зиядов: 2-ая фаза строительства Бакинского порта нацелена на создание инфраструктуры для контейнерных перевозок Вторая фаза строительства Бакинского порта нацелена на создание инфраструктуры для контейнерных перевозок.
Инфраструктура
12 ноября 2024 г. 09:48
Талех Зиядов: 2-ая фаза строительства Бакинского порта нацелена на создание инфраструктуры для контейнерных перевозок

Вторая фаза строительства Бакинского порта нацелена на создание инфраструктуры для контейнерных перевозок.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов.

Он отметил, что в порту завершена первая фаза с пропускной способностью 15 млн тонн: "Вторая фаза позволит нам пропускать через порт до 25 млн тонн грузов. Данная фаза в основном будет сфокусирована на контейнерных грузах. Большая часть грузов, идущих как из Китая в Европу, так и из Центральной Азии в Турцию, будет перевозиться контейнерами. В этом контексте строительство нового интермодального грузового терминала на территории порта имеет важное значение.

Потому что грузы, идущие как из Китая, так и из Казахстана в Европу, будут проходить через наш порт и доставляться к месту назначения железнодорожным и автомобильным транспортом через новый терминал. Также на терминале будет возможность хранения грузов на складах. Экспортный потенциал Казахстана через нас составляет около 4 млн тонн. В то же время грузы, идущие из Китая в Европу, постепенно увеличатся от 100 до 300 тыс. контейнеров".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Director general: Phase 2 of Baku Port construction will mainly focus on container cargo
Версия на азербайджанском языке Taleh Ziyadov: "Bakı Limanının tikintisinin II fazası əsasən konteyner yüklərinə fokuslanacaq"

Другие новости из категории

Интермодальный грузовой терминал в бакинском порту будет достроен в следующем году
Интермодальный грузовой терминал в бакинском порту будет достроен в следующем году
12 ноября 2024 г. 09:30
Премьер-министр Бельгии посетил Бакинский порт
Премьер-министр Бельгии посетил Бакинский порт
11 ноября 2024 г. 22:20
Азербайджан обсудил с ЕИБ финансирование проекта расширения сети метро
Азербайджан обсудил с ЕИБ финансирование проекта расширения сети метро
11 ноября 2024 г. 19:57
Кобахидзе: В Баку обсудили вопрос развития связей в рамках инициативы Средний коридор
Кобахидзе: В Баку обсудили вопрос развития связей в рамках инициативы "Средний коридор"
11 ноября 2024 г. 19:01
Азербайджан и ЕБРР обсудили финансирование транспортных проектов
Азербайджан и ЕБРР обсудили финансирование транспортных проектов
11 ноября 2024 г. 16:32
В Британии отменяют сотни рейсов из-за проблем с запчастями
В Британии отменяют сотни рейсов из-за проблем с запчастями
11 ноября 2024 г. 13:57
В Баку за Морским вокзалом организованы полосы для микромобильности
В Баку за Морским вокзалом организованы полосы для микромобильности
11 ноября 2024 г. 12:54
Международный аэропорт Гейдар Алиев распространил заявление в связи с COP29
Международный аэропорт Гейдар Алиев распространил заявление в связи с COP29
11 ноября 2024 г. 09:20
В Баку площадь у 140-летнего здания вокзала Тифлис преобразилась после ремонта
В Баку площадь у 140-летнего здания вокзала "Тифлис" преобразилась после ремонта
10 ноября 2024 г. 16:02
В Баку на улице Кёвкяб Сафаралиевой создаются полосы микромобильности
В Баку на улице Кёвкяб Сафаралиевой создаются полосы микромобильности
10 ноября 2024 г. 15:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi