Талех Зиядов: 2-ая фаза строительства Бакинского порта нацелена на создание инфраструктуры для контейнерных перевозок

Вторая фаза строительства Бакинского порта нацелена на создание инфраструктуры для контейнерных перевозок.

Вторая фаза строительства Бакинского порта нацелена на создание инфраструктуры для контейнерных перевозок.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов.

Он отметил, что в порту завершена первая фаза с пропускной способностью 15 млн тонн: "Вторая фаза позволит нам пропускать через порт до 25 млн тонн грузов. Данная фаза в основном будет сфокусирована на контейнерных грузах. Большая часть грузов, идущих как из Китая в Европу, так и из Центральной Азии в Турцию, будет перевозиться контейнерами. В этом контексте строительство нового интермодального грузового терминала на территории порта имеет важное значение.

Потому что грузы, идущие как из Китая, так и из Казахстана в Европу, будут проходить через наш порт и доставляться к месту назначения железнодорожным и автомобильным транспортом через новый терминал. Также на терминале будет возможность хранения грузов на складах. Экспортный потенциал Казахстана через нас составляет около 4 млн тонн. В то же время грузы, идущие из Китая в Европу, постепенно увеличатся от 100 до 300 тыс. контейнеров".