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Таксистов-частников отстранили от Бакинского аэропорта

Баку. 28 февраля REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня услуги такси в Международном аэропорту Гейдара Алиева будет оказывать только ООО Bakı Taksi Xidməti при министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство.

В аэропорту установлен информационный стенд для приема заказов такси, усилен контроль над деятельностью такси. 

Расчет стоимости поездки будет производиться только по таксометру. Впервые в сфере обслуживания такси водителям службы выданы униформы. При приеме на работу предпочтение отдается лицам со знанием иностранных языков.

Для вызовов такси начал действовать новый колл-центр "1848". 

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