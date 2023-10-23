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Таир Миркишили: Будет упрощена система выдачи разрешений на ввоз БПЛА

Таир Миркишили: Будет упрощена система выдачи разрешений на ввоз БПЛА В Азербайджане планируется упростить выдачу разрешений на ввоз беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Инфраструктура
23 октября 2023 г. 14:04
Таир Миркишили: Будет упрощена система выдачи разрешений на ввоз БПЛА

В Азербайджане планируется упростить выдачу разрешений на ввоз беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили в ходе обсуждения законопроекта "Об авиации" на заседании Комитета.

"БПЛА - это такая технология, которая может представлять большую опасность. Есть БПЛА длиной в несколько сантиметров, которые могут представлять угрозу для частной жизни, а иногда и для национальных интересов. Полеты даже небольших по размеру БПЛА могут привести к крушению самолета.

В настоящее время при ввозе БПЛА необходимо получить разрешение от пяти государственных органов, что делает этот процесс достаточно продолжительным. Изучение, использование, распространение технологий важны для нашего будущего, поэтому мы считаем, что необходимо в некоторой степени упростить систему ввоза БПЛА. По имеющейся у меня информации, система получения разрешений при импорте БПЛА будет значительно упрощена, больше будут использоваться онлайн-инструменты, однако это не означает ослабления контроля", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Tahir Mirkişili: "PUA-larla bağlı icazə sistemi sadələşdiriləcək"

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