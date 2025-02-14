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Тахир Миркишили: Средний коридор усиливает позиции тюркского мира в глобальной экономической системе 

Тахир Миркишили: Средний коридор усиливает позиции тюркского мира в глобальной экономической системе  Стабильность Среднего коридора, инвестиции Азербайджана в транспортный сектор и расширение сотрудничества делают тюркский мир одним из ключевых игроков в глобальной экономической системе.
Инфраструктура
14 февраля 2025 г. 13:24
Тахир Миркишили: Средний коридор усиливает позиции тюркского мира в глобальной экономической системе 

Стабильность Среднего коридора, инвестиции Азербайджана в транспортный сектор и расширение сотрудничества делают тюркский мир одним из ключевых игроков в глобальной экономической системе.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Тахир Миркишили на информационной встрече для бизнес-лидеров в Баку.

Он отметил, что пять международных транспортных коридоров, проходящих через страны тюркского мира, повышают стратегическую значимость региона. "Если раньше борьба шла за проливы, то сегодня – за транспортные коридоры. Большинство из них проходят через тюркский мир, а крупнейший – через Азербайджан", - подчеркнул депутат.

По его словам, дальнейшее укрепление позиций тюркского мира зависит от экономического и технологического развития. "Благодаря дальновидной политике лидеров Азербайджана, Турции и других братских стран в регионе сформировалась мощная сила. Мир стремительно меняется, и роль тюркского мира в новом мировом порядке приобретает особое стратегическое значение", - отметил Миркишили.


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Версия на английском языке MP: Middle Corridor's stability transforms Turkic world into one of main actors globally
Версия на азербайджанском языке Tahir Mirkişili: "Orta Dəhlizin sabitliyi türk dünyasını qlobal iqtisadi sistemin əsas oyunçularından birinə çevirir"

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