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Таджикистан усиливает участие в развитии Среднего коридора

Таджикистан усиливает участие в развитии Среднего коридора Таджикистан активно сотрудничает с международными донорами в вопросах создания логистических центров для обеспечения эффективных грузоперевозок по Среднему коридору (Транскаспийский международный транспортный маршрут, ТМТМ).
Инфраструктура
25 июня 2025 г. 15:16
Таджикистан усиливает участие в развитии Среднего коридора

Таджикистан активно сотрудничает с международными донорами в вопросах создания логистических центров для обеспечения эффективных грузоперевозок по Среднему коридору (Транскаспийский международный транспортный маршрут, ТМТМ).

Об этом сообщили Report в министерстве экономического развития и торговли Таджикистана.

В ведомстве подчеркнули, что Таджикистан активно взаимодействует с Узбекистаном, Туркменистаном и другими странами региона:

"Заключены соглашения о взаимных скидках на железнодорожные перевозки. Аналогичные инициативы рассматриваются и с другими партнерами для содействия дальнейшему росту объемов транзитных грузов".

Как отметили в министерстве, особое внимание Таджикистан уделяет развитию транспортно-логистической инфраструктуры, особенно в контексте экспорта сельскохозяйственной продукции:

"Страна производит значительный объем скоропортящейся сельхозпродукции, для экспорта которой необходимо быстрое и эффективное логистическое обслуживание - от упаковки до отправки".

Именно по этой причине тема логистики и участия в Среднем коридоре стала ключевой в ходе заседания седьмой межправительственной комиссии, прошедшей в Душанбе. По словам представителей министерства, стороны прилагают усилия для активного содействия развитию транспортно-логистической инфраструктуры.

В Минэкономразвития Таджикистана также отметили, что страна делает шаги по интеграции в использование Среднего коридора, часть грузооборота по которому проходит через территорию Азербайджана.

"Мы также участвуем в разработке транспортной стратегии Центральной Азии, цель которой - оптимизировать использование маршрута странами региона", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что в 2024 году объем грузоперевозок по ТМТМ вырос на 62%, достигнув 4,5 млн тонн. В 2025 году ожидается дальнейшее увеличение до 5,2 млн тонн, из которых 4,2 млн тонн пройдут по линии стран-участниц маршрута. Из этого объема 2,5 млн тонн составят сухие грузы (эквивалент 96 тыс. TEU), а 1,7 млн тонн - нефть.

Пропускная способность маршрута к 2027 году может достичь 10 млн тонн в год, что создаст устойчивую базу для расширения транзитного потенциала Азербайджана и привлечения дополнительных инвестиций в инфраструктуру.

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